Driessen onthult: "Daarom ben ik altijd een beetje zuur over Ajax"

De opvallende investering van Luka Modric in Swansea City leverde deze week een bijzondere onthulling op van Valentijn Driessen. De journalist van De Telegraaf vertelde in de podcast Kick-Off dat hij ooit zelf aandeelhouder is geweest van Ajax – al was het op bescheiden schaal.

Swansea City maakte maandag bekend dat Modric een minderheidsbelang in de club heeft genomen. In de podcast wordt gekscherend verwezen naar John van Zweden, die eerder ook mede-eigenaar was van de Engelse club. "Van Zweden zat ook in Swansea, maar die heeft het ten gelde gemaakt," aldus Driessen.

Daarop bekende hij zelf ook een verleden te hebben als aandeelhouder. "Dat geldt dan ook voor mij," zei hij met een knipoog. "Ik heb ooit in Ajax geïnvesteerd. Één aandeel. Dan kon je naar de aandeelhoudersvergadering."

Lachend voegde hij eraan toe dat het financieel niet zijn beste zet was. "Die heb ik later weer ten gelde gemaakt. Ik heb natuurlijk verlies geleden, daarom ben ik altijd een beetje zuur over Ajax."