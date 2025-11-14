Driessen onthult: "Dat heeft te maken met de zaak-John Heitinga"

Koeman sprak zich onlangs uit over het ontslag van Heitinga en de kritische houding van de media. De bondscoach leek daarbij een analist in het bijzonder te noemen en volgens Driessen gaat dat om Borst. "Het heeft met name te maken met de zaak-John Heitinga", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Hugo Borst heeft eigenlijk vanaf het moment dat Heitinga werd aangesteld in zijn column in het Algemeen Dagblad verkondigd dat hij een dead man walking is."

Driessen wijst erop dat Borst geen ongelijk had met die uitspraak over de inmiddels ontslagen Heitinga. "Op het moment dat je soms gelijk krijgt als analist, dan word je verketterd en moet je doorgeselecteerd worden", stelt hij. "Maar het gaat volgens mij om Hugo Borst. Jack van Gelder werd ook geopperd, en die is ook overal kritisch op. Maar die stak Heitinga een hart onder de riem en begreep niet waarom Ajax bij hem was uitgekomen."