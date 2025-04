Driessen onthult: "Francesco Farioli staat daar op het lijstje"

Farioli wordt door zijn goede debuutseizoen bij Ajax al gelinkt aan buitenlandse clubs, waaronder FC Porto. Driessen was op vakantie in Portugal en ving daar het nieuws op over de Italiaanse oefenmeester. "Ik kreeg bij Porto te horen dat hij daar op het lijstje staat", vertelt de journalist. FC Porto beleeft een teleurstellend seizoen en staat vierde in Portugal.

De 36-jarige Farioli kwam vorige zomer van OGC Nice naar Amsterdam en ligt op koers kampioen te worden met Ajax. Zijn contract loopt nog tot medio 2027.