Driessen onthult: "Hij had echt graag Ajax-trainer willen worden"

Volgens Valentijn Driessen was Paul Simonis erg teleurgesteld dat hij niet naar Ajax is gegaan. De trainer van Go Ahead Eagles was in beeld bij de Amsterdammers.

Uiteindelijk ging Ajax niet voor Simonis, maar voor John Heitinga. “Ik denk dat ze bang zijn om iemand van buiten de club te halen die opnieuw eventueel een mismatch is. Haal je nummer drie in huis en gaat het ook weer fout, blijf je fout op fout stapelen", legt Driessen uit in Kick-off van de Telegraaf. "Wat ik ervan begreep was dat Simonis bijzonder teleurgesteld was hij het niet is geworden bij Ajax. Hij had het dolgraag willen doen en dacht ook dat hij kandidaat nummer één was."

Volgens Mike Verweij waren er twijfels bij Ajax over Simonis, die nu serieus in beeld is bij VfL Wolfsburg. "Hij schijnt in een interview gezegd te hebben dat hij bij Go Ahead in de beginfase echt wel slapeloze nachten had. Dat zal hem ook niet geholpen hebben", aldus de journalist. Driessen voegt toe: "Dat zou ik echt bijzonder zwak vinden. Dan moet je hem ook niet benaderen, want dat weet je bij voorbaat al. Het zegt ook iets over je betrokkenheid. Als je uit die situatie weet te kruipen, pleit dat juist voor hem.