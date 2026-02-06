Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax transfergeruchten en nieuws

Driessen onthult: "Hij strijkt bij Ajax anderhalf miljoen euro op"

Bjorn
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen is kritisch op het transferbeleid van Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf ziet dat Ajax al lange tijd zoekt naar een verdedigende middenvelder, maar zo'n speler werd de afgelopen transferperiode opnieuw niet aangetrokken.

"Wel de Japanse verdediger Takehiro Tomiyasu, voor wie Ajax het revalidatieoord is om alsnog een plaats in de WK-selectie te bemachtigen", schrijft Driessen op de website van De Telegraaf. "Of Oleksandr Zinchenko als vierde linksachter in de selectie. Op een zijspoor beland bij Nottingham Forest – nummer 17 in de Premier League – strijkt hij bij Ajax anderhalf miljoen euro op voor de resterende dertien wedstrijden zonder enige garantie dat hij blijft."

Ajax haalde daarnaast nog een speler. "De Argentijn Maher Carrizo is een groot talent en tevens de vijfde(!) rechtsbuiten in Grims selectie na Steven Berghuis, Oscar Gloukh, Rayane Bounida en Oliver Edvardsen. Beuker wist niemand van dit kwartet te slijten", aldus Driessen, die ook kritisch kijkt naar de positie van verdedigende middenvelder.

"Voor de nummer 6-positie flirtte Beuker met Kodai Sano, Stije Resink, Wataru Endo, Edson Alvarez en Fred", geeft hij aan. "Geen van allen meerde aan in Amsterdam. De directeur voetbal hoef je niet om een boodschap te sturen. Zelfs de aangetrokken Spaanse scout en vertrouwensman van Cruijff, Joel Lara, wist geen nummer 6 uit zijn zogenaamde wereldwijde netwerk naar Ajax te halen."

