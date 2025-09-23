Driessen onthult: "Kroes wilde hem dolgraag als hoofdtrainer"

Hélène Hendriks kwam onlangs met het nieuws en dat werd maandagavond door Driessen bevestigd. "Keizer en zijn vrouw wilden niet meemaken wat ze in hun eerste periode bij Ajax meemaakten”, legt hij uit in Vandaag Inside. Keizer was in 2017 al een halfjaar trainer van Ajax, maar kreeg veel kritiek. “Toen zijn ze natuurlijk echt slecht benaderd, door de fans en door de buitenwacht. Dat wilden ze niet meer."

Keizer leek geen functie meer bij Ajax te gaan vervullen. “Ze waren blij om uit Nederland te vertrekken, en zouden eigenlijk helemaal niet meer terugkomen", weet Driessen. "Maar uiteindelijk heeft Ajax het toch voor elkaar gekregen om hem terug te halen, maar hij wilde absoluut geen hoofdtrainer worden. Dat was aanvankelijk wel de bedoeling. Alex Kroes was heel goed met hem, en wilde hem dolgraag als hoofdtrainer hebben."