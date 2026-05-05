Driessen onthult nieuwe trainer van Ajax: "Dat weet geen hond"

Valentijn Driessen denkt te weten wie de nieuwe trainer van Ajax. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf staat Óscar García komend seizoen niet meer als eindverantwoordelijke voor de groep bij de Amsterdammers.

"Het wordt die trainer van Girona", zegt Driessen bij Vandaag Inside. "Míchel, heet hij. Hij moet eerst met Girona in La Liga blijven. Deze week verloren ze en als ze hadden gewonnen, dan waren ze erin gebleven." Wilfred Genee vraagt zich af waarom Ajax is uitgekomen bij Míchel. "Dat weet geen hond", reageert Driessen. "Omdat het een Spanjaard is", vult Johan Derksen aan. "Er zijn waarschijnlijk ook een Spaanse keeper komen, hè?"

Driessen beaamt dat. "Er moeten twee keepers komen, dus ik denk dat er een Spaanse invasie op komst is. Dat kan haast niet anders", aldus Driessen, die weet dat Ajax ook andere lijntjes heeft uitgegooid voor een nieuwe trainer. "Arne Slot is wel benaderd, ja. Dat begrijp ik ook wel", meent Driessen. "Je moet altijd vragen aan de beste die beschikbaar is of mogelijk gaat komen of hij eventueel bij Ajax trainer wil worden. Dat hebben ze gedaan en hij heeft gewoon direct 'nee' gezegd. Dus dan houdt het op. Xavi en Guardiola moet je toch ook bellen? En Erik ten Hag, maar waarschijnlijk hebben ze allemaal 'nee' gezegd. En dan kom je bij deze jongen uit."