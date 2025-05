Driessen onthult: "Spelers Ajax willen niet met hem voetballen"

Valentijn Driessen heeft in Vandaag Inside een hele bizarre onthulling gedaan over Ajax. Volgens de journalist van De Telegraaf heeft een aantal spelers van de Amsterdammers zich bij Francesco Farioli gemeld met een opmerkelijk verzoek.

"Er zijn een aantal spelers vrijdag naar Farioli toegegaan dat ze niet met die Rugani wilden voetballen", onthult Driessen in Vandaag Inside. "Die kan er niks van", reageert René van der Gijp vervolgens. "Dat zeiden zij ook", antwoordt Driessen. "Maar hij speelt wel, zei Farioli. Dus ja, dat slaat helemaal nergens op. Dat is het begin van het einde voor Farioli", voorspelt hij.

Door de teleurstellende resultaten bij Ajax recentelijk is het gat met PSV geslonken tot slechts één punt. Driessen heeft zijn mening klaar. "Het zou toch een blamage zijn als je in vijf wedstrijden negen punten voorsprong weggeeft", constateert Driessen, die woensdag niet naar Groningen gaat. "Weet je hoe ver dat is... elektrische auto. Ze (Ajax, red.) zullen het best moeilijk krijgen, maar ik denk dat Groningen zich overloopt", voorspelt hij.

Johan Derksen kijkt wel uit naar speelronde 33 en waarschuwt Ajax. "Groningen-thuis zijn moeilijk te kloppen", waarschuwt hij. "Die zijn een beetje in de winning mood en hebben een leuk elftal. Ik denk dat ze het daar heel moeilijk krijgen. Ajax had kunnen profiteren van de onbegrijpelijke neergang van PSV, maar die komen nu weer een beetje terug. Maar PSV is kwalitatief de kampioen van Nederland", constateert Derksen. Valentijn Driessen is het met hem eens en wijst naar de topper in de Kuip. "Als je die tweede helft toch ziet: Feyenoord had helemaal niks in te brengen", besluit de verslaggever.