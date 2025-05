Driessen oordeelt Ajax-speler: "Dat kan nog gevolgen hebben"

Valentijn Driessen is scherp in zijn oordeel over Wout Weghorst na Ajax – FC Twente. De Ajax-spits raakte geïrriteerd en deelde een duw uit aan een cameraman die volgens hem te dichtbij kwam.

"Weghorst vond het nodig vond om een cameraman te slaan toen deze in de ogen van Weghorst hem te veel zocht en te weinig aandacht had voor het team", begint Driessen in De Telegraaf. "Onterecht en sowieso onaanvaardbaar gedrag tegenover iemand die gewoon zijn werk doet. Weghorst had duidelijk zijn emoties en frustraties niet onder bedwang en dat zou zomaar een staartje kunnen krijgen."

Volgens Driessen schaadt Weghorst vooral zichzelf met zijn gedrag. "Jammer, zeker ook voor Weghorst zelf omdat hij ondanks zijn rol op het tweede plan als spits achter Brian Brobbey heel belangrijk is geweest voor Ajax met zijn doelpunten", schrijft de journalist. "Toen hij tekende vorige zomer had Weghorst zichzelf voorgenomen topschutter van Nederland te worden en met Ajax het kampioenschap op te eisen. Die droom is Weghorst en Ajax de laatste vijf wedstrijden door de vingers geglipt."

Weghorst scoorde als invaller in de 2-0 overwinning op FC Twente en eindigt met tien goals als clubtopscorer. De zege bleek echter betekenisloos door de winst van PSV op Sparta (1-3). Spijt van zijn actie tegen de cameraman had hij na afloop niet: "Heel jammer dat je niet gewoon het elftal in beeld brengt."