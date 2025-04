Driessen oppert mogelijke opvolger Farioli: "Hij scoort geweldig"

Valentijn Driessen is onder de indruk van Paul Simonis. De journalist oppert de trainer van Go Ahead Eagles als mogelijke opvolger van Francesco Farioli bij Ajax.

Simonis is in Deventer bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in het betaald voetbal en kan op veel complimenten rekenen. Zou de veertigjarige oefenmeester op een lijstje staan bij Ajax? "Dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat Simonis qua data geweldig scoort", reageert Driessen in Kick-off van de Telegraaf. "Ze spelen heerlijk voetbal. Simonis heeft daar wel wat neergezet. Dat zeker."

Het huwelijk tussen Ajax en Farioli lijkt vooralsnog ook een zeer gelukkige: de Amsterdammers zijn hard op weg kampioen van Nederland te worden. Toch weet Driessen niet of de Italiaan na dit seizoen nog steeds de juiste man is voor Ajax. "Je moet de volgende stap gaan maken", stelt de journalist, doelend op de speelwijze van Ajax. "En of hij de man is voor de volgende stap, dat betwijfel ik zeer."