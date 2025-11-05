Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"

Valentijn Driessen vreest voor de positie van Ajax-trainer John Heitinga. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf valt het doek voor de oefenmeester bij nederlagen tegen Galatasaray (woensdag) en FC Utrecht (zondag). De naam van voormalig Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis wordt al geopperd als mogelijke opvolger.

"Als je twee keer verliest, dan moet je ermee stoppen", concludeert Driessen over Heitinga in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Je neemt jezelf als club dan niet serieus als je Heitinga laat zitten. Er zit zo weinig ontwikkeling in dat team. Nu ook weer: ze hebben een hele week de tijd om te trainen en automatismes erin te slijpen, maar je ziet helemaal niets. Dan houdt het gewoon op. Het kan niet zo doorgaan."

Daar is collega Mike Verweij het mee eens. "De geluiden die je van binnen Ajax hoort, hoorde je ook al voor FC Twente", meent hij. "Het gaat om de manier waarop. Tegen Heerenveen was het weinig veelbelovend. Als je in eigen huis als Ajax maar twee keer tussen de palen schiet, dan doe je iets niet goed. Er zat ook geen structuur in en het leek helemaal nergens op."

Bij een ontslag van Heitinga zou Driessen aankloppen bij VfL Wolfsburg, waar Paul Simonis onder druk staat. "Zou een goed idee zijn", reageert de journalist. Verweij ziet het niet zo zitten. "Heitinga werd destijds zwaarder bevonden dan de te lichte Simonis", blikt Verweij terug op afgelopen zomer. "Dus als je nu Simonis haalt... Maar goed, het zou bij Ajax allemaal kunnen. Ik denk niet dat het zal gebeuren."