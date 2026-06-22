Driessen optimistisch over Ajax-sponsor: "Kijk naar Real Madrid"

Nu er na 13,5 jaar definitief een einde komt aan het tijdperk met Ziggo op de borst, moet Ajax op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Jan Driessen, communicatie- en sponsoringadviseur, is bijzonder positief gestemd over de kansen van de Amsterdammers op de markt. In gesprek met Het Parool blikt de man die in het verleden zélf Aegon als hoofdsponsor aan de club verbond, vol vertrouwen vooruit naar de toekomst.

Dat Ziggo na ruim dertien jaar de borst van het Ajax-shirt verlaat, vindt Driessen niet meer dan een logische sportcommerciële stap. Het bedrijf pompte in die jaren naar schatting zo'n 200 miljoen euro in de Amsterdamse club, een investering die zich volgens de adviseur dubbel en dwars heeft uitbetaald. "Ziggo heeft een van de succesvolste sponsordeals in de Nederlandse geschiedenis achter de rug. Het heeft het bedrijf veel opleleverd. Niet voor niets is die overeenkomst twee keer verlengd. Logisch dat de rek er nu uit is. Het is al die miljoenen waard geweest."

Volgens Driessen hoeft de Amsterdamse club zich absoluut geen zorgen te maken over de commerciële aantrekkingskracht van de club. Hoewel het sportieve kapitaal 'niet al te veel moet eroderen', beschikt Ajax over een uniek fundament waar de concurrentie in Nederland simpelweg niet aan kan tippen: de immense achterban. Sponsoring draait tegenwoordig immers om data en rechtstreekse toegang tot de fans, en daar heeft Ajax er nog altijd meer van dan Feyenoord of PSV. Driessen adviseert de clubleiding van Ajax dan ook om verder te kijken dan de traditionele sponsorvormen. Hij wijst de Amsterdammers op het uiterst succesvolle digitale ecosysteem van de Spaanse grootmacht Real Madrid als het ultieme voorbeeld voor een moderne, uiterst lucratieve samenwerking.