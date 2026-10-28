Driessen opvallend positief: "Ajax heeft de beste wisselspelers"

Valentijn Driessen vindt dat de selectiebreedte van Ajax beter is dan die van zowel Feyenoord als PSV, zo laat hij blijken in de podcast Kick-off van De Telegraaf . Hij ziet dat de invallers van Ajax écht verschil maken.

"Als je ziet wie er bij Ajax in komen en dan wie bij PSV en Feyenoord invallen, dan komen de besten erin bij Ajax", vindt Driessen. "Die jeugdspelers van PSV doen het gewoon niet. Bij Feyenoord komen er ook spelers in die het verschil niet maken. Bij Ajax heb je er wel een aantal."

Bij PSV maakten Mikkel Bro Hansen, Shuryjano Cornecion en Dennis Man hun opwachting vanaf de bank in de topper. Javi López, Jakub Moder, Tobias van den Elshout en Thijs Kraaijeveld deden dat voor Feyenoord. Davy Klaassen, Oscar Gloukh, Yves Bissouma, Owen Wijndal en Daley Blind maakten minuten namens Ajax.