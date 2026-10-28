Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen opvallend positief: "Ajax heeft de beste wisselspelers"

Rik Engelbertink
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen vindt dat de selectiebreedte van Ajax beter is dan die van zowel Feyenoord als PSV, zo laat hij blijken in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Hij ziet dat de invallers van Ajax écht verschil maken. 

"Als je ziet wie er bij Ajax in komen en dan wie bij PSV en Feyenoord invallen, dan komen de besten erin bij Ajax", vindt Driessen. "Die jeugdspelers van PSV doen het gewoon niet. Bij Feyenoord komen er ook spelers in die het verschil niet maken. Bij Ajax heb je er wel een aantal."

Bij PSV maakten Mikkel Bro Hansen, Shuryjano Cornecion en Dennis Man hun opwachting vanaf de bank in de topper. Javi López, Jakub Moder, Tobias van den Elshout en Thijs Kraaijeveld deden dat voor Feyenoord. Davy Klaassen, Oscar Gloukh, Yves Bissouma, Owen Wijndal en Daley Blind maakten minuten namens Ajax. 

"Ajax speelt nog niet goed, maar ze hadden thuis van SC Heerenveen kunnen winnen, thuis van PSV... Ze hadden nog wat punten meer kunnen hebben, al geldt dat ook voor PSV en Feyenoord", haakt Mike Verweij in. 

"Als je er zonder goed te spelen, zó goed voor staat... Al staan ze nog drie punten achter op Feyenoord: ze zijn wel tweede op dit moment. Dat verbaast Ajax volgens mij zelf ook. Dan kan het alleen maar beter worden. Ik denk dat Ajax wel een rol kan gaan spelen in de titelstrijd", besluit Verweij.

Gerelateerd:
Jasper Cillessen

Cillessen wees clubs af: "Niet dat ik me daar te goed voor voel"

0
Theo Janssen bij Ziggo Sport

Theo Janssen onthult over Ajacied: "Daarom speelt hij niet altijd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Tolu Arokodare viert zijn treffer voor Ajax in een thuiswedstrijd

Tolu sheelt de show tijdens persconferentie: "En Willem helemaal"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Driessen opvallend positief: "Ajax heeft de beste wisselspelers"

Cillessen wees clubs af: "Niet dat ik me daar te goed voor voel"

Theo Janssen onthult over Ajacied: "Daarom speelt hij niet altijd"

Erik ten Hag doet boekje open: "Ze kwamen hun beloftes niet na"

Noa Vahle ziet plots oud-Ajacied: "Hij kwam helemaal naar me toe"

AZ moet het in topper tegen Ajax mogelijk stellen zonder sterkhouder

Van Hanegem kritisch op Ajacied: "Dan moet je toch lachen?"

Ajax opent nieuw megastadion met kraker tegen Bayern München
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws