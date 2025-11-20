Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

Louis van Gaal zorgde in de podcast KieftJansenEgmondGijp opnieuw voor veel hilariteit met zijn uitgesproken opmerkingen over zijn voetbalverleden. In de nieuwste aflevering belichten de makers enkele van zijn opvallendste uitspraken, wat regelmatig tot lachen leidt aan tafel.

"Dat ongekende zelfvertrouwen", opent Wim Kieft over Van Gaal. "Wat jij (René van der Gijp, red.) vertelde over dat clubhuis dat hij mocht openen bij FC De Meer, waar hij zelf heeft gespeeld. Zonder een spoortje ironie of zelfspot zei hij: 'Je mocht eigenlijk pas vanaf je tiende bij die club komen, maar ik was nogal getalenteerd…'" Het commentaar leidt tot een flinke lachbui aan tafel.

"Zonder zelfspot", vervolgt Kieft lachend. "Dat is toch heerlijk?" Ook Michel van Egmond toont zich verbaasd over Van Gaals uitspraken. "Als je zó veel hebt meegemaakt in het voetbal als hij, dat je je dat soort dingen nog herinnert… Wij weten soms niet eens meer wat we vorige week hier aan tafel hebben gezegd, maar hij weet nog hoe goed hij was toen hij acht was."

"Het erge is nog dat hij helemaal niet zo goed was", voegt Telegraaf-verslaggever Valentijn Driessen toe, die in deze aflevering te gast is en Rob Jansen vervangt, waarna de podcast-makers opnieuw in lachen uitbarsten.