Driessen over Ajacied: "Zijn rol is waarschijnlijk uitgespeeld"

Ajax speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk op bezoek bij AZ en Valentijn Driessen toonde zich maandag aanvankelijk kritisch over het gedrag van Wout Weghorst. De verslaggever van de Telegraaf zag dat de aanvaller na afloop geen hand gaf aan tegenstander Wouter Goes.

“Dat gaat natuurlijk nergens over. Ik vind dat zó slap. Treurig", sprak hij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Je zou nog kunnen denken: Weghorst is zó gefrustreerd omdat hij maar zo kort mocht spelen. Zijn rol is waarschijnlijk uitgespeeld", constateert Driessen.

"Kasper Dolberg krijgt continu de voorkeur boven hem, terwijl Weghorst gewoon fit is", legt hij uit. "Daarvan kun je je nog voorstellen dat hij gefrustreerd is. Maar goed, andere spelers gaf hij wél gewoon een hand. Dat is een heel slecht voorbeeld, ook voor zijn kinderen. Dan kun je wel ‘een hele aparte school oprichten’, maar je kunt toch ook gewoon het goede voorbeeld geven?”

Driessen kwam maandagavond bij Vandaag Inside terug op zijn uitspraken.