Driessen over Ajax-kandidaat: "Zo wil je dat voetbal gespeeld wordt"

Valentijn Driessen is onder de indruk van het spel van Rayo Vallecano. De Spaanse revelatie plaatste zich deze week voor de finale van de Conference League en dat bleef ook in Nederland niet onopgemerkt. De ploeg van trainer Iñigo Pérez werd de afgelopen periode nadrukkelijk genoemd als inspiratiebron voor Ajax in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer.

"Ik heb Rayo Vallecano zitten kijken. Zo wil je dat iedere ploeg eigenlijk speelt: heel verzorgd, aanvallend voetbal, redelijk snel vooruit", begint Driessen in de podcast Kick-off over de halve finale tegen RC Strasbourg Alsace. "Het is niet voor niets dat deze trainer, Iñigo Pérez, op de lijst bij Ajax heeft gestaan. Hij kiest waarschijnlijk voor Villarreal, maar ik kan het me wel voorstellen dat hij op de lijst bij Ajax heeft gestaan."

"Zo wil je dat voetbal gespeeld wordt", herhaalt Driessen nog maar eens overtuigend. "Niet met een heel sterke ploeg, maar gewoon een uitstekende organisatie. Ze speelden constant onder de druk van Strasbourg uit. Van achteruit snel de middenvelders weten te vinden. Ik heb echt genoten van Rayo Vallecano", besluit de journalist.

Op 27 mei staat in Leipzig de finale van de Conference League op het programma. Daar neemt Rayo Vallecano het op tegen Crystal Palace FC, dat in de halve finale te sterk was voor FC Shakhtar Donetsk. Ajax richt zich inmiddels op andere kandidaten, waarbij Míchel van Girona FC momenteel als topfavoriet wordt genoemd.