Driessen over Ajax-kandidaten: "Hij heeft de beste papieren"

Maandag werd bekend dat Farioli heeft besloten te vertrekken uit Amsterdam. "Voor verstokte Ajax-fans gaat Farioli misschien weg als een held, in werkelijkheid is hij aan het einde van de rit met het mislopen van de kampioensschaal toch de schlemiel", concludeert Driessen in de Telegraaf. De journalist wijst naar de clubleiding. "Hun keus voor Farioli was een misser, de tweede keus moet raak zijn om geloofwaardig te blijven als clubbestuurder van Ajax."

Ten Hag en Simonis zouden momenteel gelden als topkandidaten. "Ten Hag is nog vrij, maar staat heel hoog op de lijst bij Bayer Leverkusen. Ik kan me voorstellen dat hij een terugkeer bij Ajax niet ambieert op het moment dat Bayer Leverkusen op de deur klopt", oordeelt Driessen. "Dus ik zou zeggen dat Simonis de beste papieren heeft. Ik verwacht deze week al witte rook. Zeker als het Simonis betreft."