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Driessen over Ajax-target: "Die jongen wil koste wat het kost terug"

Stefan
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Het is al enige tijd bekend dat PSV de verdediging hoopt te versterken met Lutsharel Geertruida. De Eindhovenaren zouden echter concurrentie hebben van Ajax en Valentijn Driessen ziet hem dan ook wel terugkeren naar Nederland.

"Het is niet voor niets dat alle Nederlandse topclubs interesse in hem hebben. Dat betekent natuurlijk dat hij terug naar Nederland wil", vertelt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Die jongen wil koste wat het kost terug. In Duitsland is het niets geworden. Bij Sunderland was het redelijk. Voor die jongen is het te hopen dat hij terug naar Nederland kan, maar hij heeft met zijn volle verstand voor Leipzig gekozen."

Mike Verweij denkt dat Geertruida een voorkeur zou hebben tussen Ajax en PSV. "Ik denk dat het grootste verschil is dat PSV in de Champions League speelt en Ajax Conference League. Zijn voorkeur zou, ook vanwege de gevoeligheid, in eerste instantie naar PSV uitgaan. Kan Ajax het wel rondbreien en PSV niet, dan zou het zomaar kunnen dat hij wel naar Ajax gaat", aldus de Ajax-watcher.

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