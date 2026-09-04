Driessen over Jong Ajax: "Als hij tenminste niet hoeft te wijken"
Valentijn Driessen heeft zich deze week in een column op de website van de Telegraaf kritisch getoond over de transfers van Ajax. De verslaggever wijst bovendien naar het beloftenteam van de club uit Amsterdam.
"Zelfs om Jong Ajax naar eigen zeggen competitief te maken, shopt Cruijff in het buitenland en haalt spelers van Atletico Madrid, Juventus, Udinese en een Marokkaans jeugdinternational", schrijft hij. "Het is een illusie te veronderstellen dat deze clubs hun toptalenten voetstoots laten vertrekken", stelt Driessen.
"Ze zijn ook allemaal rond de 20 jaar en zouden bij bewezen potentie allang elders zijn doorgebroken", vervolgt hij. "Enig soelaas is als Cruijff deze ’talenten’ haalt in de geest van veel grote kapitaalkrachtige Europese clubs: als investering om ze snel door te verkopen en zo geld te maken. Hoe het ook zij; wat er bij handelshuis Ajax aan de gang is, werkt contraproductief voor de jeugdopleiding", constateert Driessen.
"Dat mogen Jordi Cruijff, de overige directieleden en de rvc met de cultuur en historie van Ajax in het achterhoofd als een ernstig verwijt beschouwen", legt hij uit. "En welke speler bij het huidige Ajax met al zijn nieuwe sterren vertegenwoordigt sportief en qua transferwaarde de meeste potentie? De zelfopgeleide 17-jarige Abdellah Ouazane. Als hij tenminste niet hoeft te wijken voor iemand van het overschot aan door Cruijff gehaalde spelers", besluit Driessen.
Driessen over Jong Ajax: "Als hij tenminste niet hoeft te wijken"
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