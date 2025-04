Driessen laakt oud-Ajacied: "Komt gewoon niet uit zijn woorden"

Valentijn Driessen reageerde bij Vandaag Inside op cynische wijze op het recente interview van Steven Bergwijn. De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat de buitenspeler nooit het aanvoerderschap van Ajax had moeten accepteren. Volgens Driessen ontbeerde Bergwijn de eigenschappen die een echte aanvoerder kenmerken.

In de CONVO Talkshow sprak Bergwijn openhartig over zijn periode als captain bij Ajax. De 27-jarige aanvaller gaf toe dat hij zich niet comfortabel voelde in die rol, ondanks dat hij destijds door toenmalig trainer Maurice Steijn tot aanvoerder werd benoemd.

"Ik wil mezelf kunnen zijn, maar je gaat geen 'nee' zeggen. Niemand anders wilde aanvoerder zijn of kon je die band geven. Ik had nog een connectie met de jongens van Amsterdam, dat was ook de reden. Ik nam hem uiteindelijk gewoon en dan komt alles wel echt op jou aan. Voor mij was het ook wel moeilijk," aldus Bergwijn.

Na slechts een jaar als aanvoerder verliet Bergwijn Ajax afgelopen zomer voor het Saudische Al-Ittihad. Wilfred Genee stelde in Vandaag Inside dat de huidige koploper van de Eredivisie zijn vertrek niet echt heeft gevoeld. "Iedereen had het erover, dat Bergwijn een goede voetballer is. Dat was best wel lekker voor Ajax toch, dat hij er niet meer bij was?"

Driessen sloot zich daarbij aan en wees ook op het financiële voordeel: "Het scheelde ook wat muntjes hè, want hij verdiende nogal wat. En ze kregen nog wat voor hem. Dus ik denk dat ze heel blij zijn." Toen Genee opmerkte dat Ajax daarmee wel zijn aanvoerder had laten gaan, was Driessen scherp: "Was dat nou echt een aanvoerder? Hij komt gewoon niet uit zijn woorden terwijl hij aanvoerder is."

Er werd vervolgens een fragment getoond uit het interview waarin Bergwijn zijn worsteling met het aanvoerderschap beschrijft. Driessen reageerde sarcastisch: "Het is wel iemand die voor de troepen gaat staan. Die dan even zegt hoe het moet en spelers op hun nummer zet. Hij zegt ook: ik zeg altijd de waarheid enzo. Dan had hij tegen Steijn moeten zeggen: joh, je moet mij geen aanvoerder maken. Ik ben geen aanvoerder."

Tot slot vroeg Albert Verlinde zich hardop af waarom Ajax überhaupt Bergwijn als aanvoerder koos en wat zijn toegevoegde waarde zou zijn geweest. Driessen antwoordde: "Het enige is dat hij met die donkere jongens heel goed kon en met de spelers uit de eigen jeugd. Zoals Brobbey en Hato, die hadden wel wat met hem."