Driessen over oud-Ajacied: "Is altijd nummer 13 in de selectie"

Valentijn Driessen ziet Danilo niet als een versterking voor NEC. In de podcast Kick-off van De Telegraaf laat de journalist zich kritisch uit over de mogelijke komst van de Braziliaanse spits naar Nijmegen. De Gelderlander meldde maandag dat NEC bij de zoektocht naar een opvolger van Kento Shiogai is uitgekomen bij de 26-jarige aanvaller van Rangers.

Danilo, die in Nederland uitkwam voor FC Twente, Feyenoord en Ajax, komt in Glasgow niet altijd aan spelen toe. Volgens Driessen is dat geen toeval. "Een versterking voor NEC? Nee, dat was hij bij Feyenoord al niet", klinkt het stellig. "Ik vond het altijd de nummer dertien van de selectie. Hij loopt veel en werkt hard, maar het is niet gelukt bij Feyenoord én Ajax."

Wel spreekt Driessen zijn waardering uit voor Shiogai, van wie NEC onlangs afscheid moest nemen. De Japanner vertrok naar VfL Wolfsburg, dat de afkoopclausule van tien miljoen euro in zijn contract activeerde. "Dat vond ik wel een heel talentvolle spits", aldus Driessen.

Danilo is dit seizoen bij Rangers geen vaste basisspeler. In de competitie kwam hij tot nu toe tot 561 speelminuten, verdeeld over veertien wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde. Ook die cijfers overtuigen Driessen niet. "Hij is daar ook mislukt", reageert hij. "Hij mislukt overal. Als NEC dan denkt: bij ons gaat hij het wél doen..."