Driessen over toekomst Beuker bij Ajax: "Zich overbodig gemaakt"

De positie van Marijn Beuker bij Ajax staat nadrukkelijk ter discussie. De directeur voetbal van de Amsterdammers wordt gelinkt aan Anderlecht en volgens Valentijn Driessen zou een vertrek uit Amsterdam geen verrassing zijn. Binnen de club lijkt zijn rol namelijk flink te zijn uitgehold.

In een video-item van De Telegraaf wordt de situatie besproken. "Dat moet hij direct doen", zegt Verweij over een mogelijke overstap naar Anderlecht. "Zeker als hij zo'n rol krijgt zoals hij die bij Ajax heeft gehad. Sinds de komst van Jordi Cruijff is zijn rol uitgespeeld. Het is niet meer dan de loopjongen van Cruijff. Hij krijgt alleen wat Cruijff aan hem toebedeelt en dan mag hij wat doen op De Toekomst", klinkt het kritisch.

Ook Driessen zelf is uitgesproken over de toekomst van Beuker in Amsterdam. Volgens hem ontbreekt de klik met Cruijff volledig. "Hij is niet langer de grote man en terecht want hij heeft er niets van gebakken. Hij heeft zichzelf overbodig gemaakt door niet te functioneren, waardoor Ajax naar iemand anders is gaan zoeken en bij Jordi Cruijff is terechtgekomen. Die gedoogt hem, maar dat is niet echt een combinatie waarvan je denkt, die gaan Ajax succes brengen", stelt hij.

De conclusie is dan ook hard. "Als Anderlecht hem uit zijn lijden wil laten verlossen, dan zal hij dat ongetwijfeld graag willen", aldus de journalist van De Telegraaf. Toch plaatst Driessen een kanttekening bij diens kwaliteiten. "Ik denk dat hij graag eerste viool wil spelen. Hij is daar niet goed genoeg voor, maar als Anderlecht denkt van wel, moeten zij hem heel snel ophalen in Amsterdam", besluit hij.