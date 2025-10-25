Driessen over toekomst Heitinga: "Maandag wel, dinsdag niet meer"

Valentijn Driessen denkt dat John Heitinga zondag voor het laatst op de bank zal zitten als trainer van Ajax. De Amsterdammers spelen om 12:15 uur een cruciale wedstrijd op bezoek bij FC Twente, die volgens de journalist van De Telegraaf wel eens bepalend kan zijn voor de toekomst van de oefenmeester.

"Wordt dit de laatste wedstrijd van John Heitinga?", vraagt de presentator in een video van De Telegraaf. "Het zou zomaar kunnen", reageert Driessen direct. "Het kan ieder moment bij Ajax, maar wie gaat die klap geven op de toekomst van Heitinga? Is dat de directie, die zwaar onder vuur ligt, of de Raad van Commissarissen?"

De journalist vraagt zich hardop af wie binnen Ajax de beslissing durft te nemen. "Danny Blind gaat alleen over de lopende zaken en die gaat natuurlijk niet Heitinga ontslaan. Dat kan ik me niet voorstellen. En dan worden de pijlen op de algemeen directeur Menno Geelen gericht. Die kan mensen wegsturen."

Tot slot waagt Driessen zich aan een voorspelling. "Ik denk 2-1 voor Twente", zegt hij. Op de vraag of Heitinga na het weekend nog trainer van Ajax is, antwoordt hij resoluut: "Maandag wel, en dinsdag niet meer. Dat is mijn voorspelling."