Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen over transfer van Taylor: "Een goede Ajacied gaat..."

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Valentijn Driessen heeft in een video-item van De Telegraaf gereageerd op de transfer van Kenneth Taylor naar Lazio. Hij denkt niet dat Ajax hem gaat missen.

Driessen ziet in Sean Steur namelijk een betere vervanger. "Dat heeft hij de afgelopen wedstrijden wel bewezen. Natuurlijk voor de kleedkamer, een aanvoerder, best belangrijk geweest, maar de laatste weken speelde hij al niet door een blessure en heeft Ajax het aardig gedaan."

Hij vervolgt: "Als je veel geld kan krijgen voor iemand die graag weg wil, in de zomer al weg wilde, dan moet je als Ajax zeggen daar werken we aan mee."

"Het zegt alles over Ajax dat ze maar 15 miljoen krijgen en dat hij naar Lazio gaat. Een goede Ajacied gaat naar Juventus, AC Milan of Inter en ga je voor minstens 25 miljoen weg", zo sluit Driessen af.

Gerelateerd:
Fred Grim geeft Kasper Dolberg een hand

Opstelling Ajax bekend: Fred Grim kiest voor de logische namen

0
Wesley Sneijder

Borst ziet rol voor Sneijder bij Ajax: "Is dat niets voor hem?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd