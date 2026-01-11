Driessen over transfer van Taylor: "Een goede Ajacied gaat..."

Valentijn Driessen heeft in een video-item van De Telegraaf gereageerd op de transfer van Kenneth Taylor naar Lazio. Hij denkt niet dat Ajax hem gaat missen.

Driessen ziet in Sean Steur namelijk een betere vervanger. "Dat heeft hij de afgelopen wedstrijden wel bewezen. Natuurlijk voor de kleedkamer, een aanvoerder, best belangrijk geweest, maar de laatste weken speelde hij al niet door een blessure en heeft Ajax het aardig gedaan."

Hij vervolgt: "Als je veel geld kan krijgen voor iemand die graag weg wil, in de zomer al weg wilde, dan moet je als Ajax zeggen daar werken we aan mee."

"Het zegt alles over Ajax dat ze maar 15 miljoen krijgen en dat hij naar Lazio gaat. Een goede Ajacied gaat naar Juventus, AC Milan of Inter en ga je voor minstens 25 miljoen weg", zo sluit Driessen af.