Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Driessen over 'verschrikkelijk tegenvallend' Ajax: "Leek nergens op"

Thomas
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Telesport

Valentijn Driessen is van mening dat Telstar zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA een unieke kans heeft laten liggen. De promovendus ging met 2-0 onderuit tegen Ajax, maar kreeg volgens de journalist van De Telegraaf voldoende mogelijkheden om de thuisploeg pijn te doen.

"Het leek nergens op bij Ajax. Ik denk dat Correia afgelopen nacht badend in het zweet is wakker geworden", begint Driessen bij De Telegraaf. "Niet vanwege de warmte, maar omdat hij een overwinning heeft gemist. Telstar kreeg echt enorme kansen." Ondanks de nederlaag prijst hij het spel van de ploeg die afgelopen seizoen promoveerde "Ze gingen gewoon lekker voetballen, al deed Ajax ook helemaal niets met de ruimte die ze kregen. Ajax viel me verschrikkelijk tegenvallen."

De Amsterdammers pakten de punten dankzij twee treffers van Wout Weghorst, maar het veldspel was volgens Driessen alles behalve goed. "Het spel leek nergens op. Vorig jaar kreeg Farioli kritiek om het spel, maar het spel is nú nog veel slechter. Het spel lijkt nu op het tijdperk vóór Farioli. Het is één grote gatenkaas."

Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
