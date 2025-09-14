UBK-Podcast
2025-09-02
Ajax

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

Sara
bron: Kick Off

Deze week werd bekend dat Danny Blind is vertrokken uit de Raad van Commissarissen bij Ajax. Valentijn Driessen bespreekt in een nieuwe Kick-Off Eredivisie de onrustige situatie bij de ploeg uit Amsterdam. 

"Hij is volgens mij weggegaan, mede omdat hij Traoré als vervanger wilde voor de vertrokken Brobbey", stelt Driessen met betrekking tot het vertrek van Danny Blind. "Al die spelers die nu in verband worden gebracht en niet zijn gekomen, dat zijn natuurlijk ras-Ajacieden. Christian Eriksen, Daley Blind. Dat gaat een eigen leven leiden op het moment dat Ajax niet presteert. Als Ajax wel presteert hoor je er niemand over."

"We hadden het daarnet over McConnell, dan zegt nu iedereen: daar had ook Christian Eriksen rond kunnen lopen", vervolgt Driessen. Dat Eriksen aanvallender is ingesteld maakt volgens hem niet zoveel uit. "Lasse Schöne was ooit rechtsbuiten, maar heeft het als verdedigende middenvelder geweldig gedaan bij Ajax. Misschien had Eriksen dat ook wel gekund, zeker in de Nederlandse competitie."

"Maar je merkte wel dat Ajax niet alleen maar terug wilde naar oude jongens en daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Anders heb je allemaal oude hap. Of je Ajax daar beter meemaakt dat vraag ik me ook wel af", besluit hij. 

