Driessen over wanprestatie: "Ajax en PSV profiteren hiervan"

Feyenoord verloor dinsdagavond in Turkije met 5-2 (!) van Fenerbahce en Valentijn Driessen toont zich kritisch over het spel van de club uit Rotterdam. De verslaggever van de Telegraaf wijst daarbij naar trainer Robin van Persie en technisch directeur Dennis te Kloese.

"Ondanks de uitgave van zo’n veertig miljoen euro hebben Te Kloese en trainer Van Persie zich sportief vergaloppeerd op die transfermarkt", schrijft hij in zijn analyse. "Het duo bleek op 12 augustus niet in staat geweest om na het vertrek van vier ervaren basiskrachten een selectie samen te stellen, die Fenerbahçe in een dubbele confrontatie het hoofd kon bieden", constateert Driessen.

"En dus is Feyenoord voorlopig terug bij af. De Europa League levert veel minder inkomsten op, hoewel je sportief een beter perspectief hebt om verder in het toernooi te reiken", beseft hij. "Alleen ontwikkelen spelers zich sneller en beter in de Champions League. Dat is ook het podium waar kapitaalkrachtige Europese clubs speuren naar talent als ze hun selecties willen versterken voor tientallen miljoenen euro’s", aldus Driessen.

"Sinds de huidige transferperiode en die in januari van dit jaar weten ze dat nergens beter dan in de directiekamer van Feyenoord", vervolgt hij. "Die bonus gaat Te Kloese missen, terwijl PSV en Ajax hiervan juist profiteren als geplaatste Nederlandse clubs voor de competitiefase van de Champions League. Natuurlijk hebben ze in De Kuip eindelijk wat extra vet op de botten, maar een tweede seizoen op rij het kampioenenbal missen zou desastreus kunnen uitpakken in De Kuip", aldus Driessen, die nog twee andere nadelen noemt na de ruime nederlaag tegen Fenerbahce.

"Het is trouwens denkbaar dat de uitschakeling voor Feyenoord de komende tweeënhalve week nog pijnlijker wordt. Quinten Timber zou met zijn aflopende contract zomaar zijn zinnen kunnen zetten op een transfer", voorspelt hij. "Zeker met het oog op het WK 2026 zal hij in de Champions League willen spelen. Terwijl potentiële versterkingen ’nee’ verkopen omdat zij ook op het hoogste niveau wensen te acteren en niet in de Europa League", waarschuwt Driessen.