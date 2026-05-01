Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen overtuigd van nieuwe Ajax-trainer: "Belangrijkste kandidaat"

Thomas
bron: Kick Off
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen

De zoektocht naar een nieuwe trainer bij Ajax lijkt steeds concreter te worden. In Amsterdam wordt achter de schermen hard gewerkt aan de opvolging op de bank en één naam blijft daarbij nadrukkelijk terugkomen: Míchel. De Spaanse oefenmeester van Girona FC wordt al langer genoemd en lijkt volgens insiders de topkandidaat.

Volgens Valentijn Driessen is de keuze zelfs al min of meer gemaakt. "Je verwacht nog steeds dat Ajax snel een beslissing maakt over een nieuwe trainer", zegt hij in Kick-off van De Telegraaf. "Ik heb al vanaf het begin gezegd dat hij de belangrijkste kandidaat is. Girona moet zich eerst veiligstellen voordat hij een beslissing maakt over de toekomst. Hij is dé kandidaat voor Ajax."

Driessen plaatst daarbij wel een kanttekening richting de clubleiding. "Als hij wordt binnengehaald moet Ajax echt snel weer handelen, maar niemand is een garantie voor succes bij Ajax", stelt hij. Dat een vertrek van Míchel bij Girona eraan zit te komen, lijkt bovendien aannemelijk, waardoor Ajax mogelijk snel kan toeslaan als de situatie in Spanje duidelijk is.

Gerelateerd:
Dies Janse juicht tegen Ajax

Geruchten rondom Ajax-speler ontkracht: "Een broodjeaapverhaal"

0
Ajax-fans met een fraaie sfeeractie in de Johan Cruijff Arena

Wint Ajax ook van PSV? Bookmaker BetMGM pakt uit met fraaie odds

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Ajax bestuur & beleid
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0 reacties
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws