Driessen pakt oud-Ajacied aan: "Racismekaart is onverteerbaar"

Valentijn Driessen is niet enthousiast over de wijze waarop Mohamed Ihattaren uitsloot ooit voor Oranje te spelen. De chef voetbal van de ochtendkrant is met name niet te spreken over de 'racismekaart' die de voormalig PSV'er zou trekken.

"Racismekaart Mo Ihattaren ongepast als het over Oranje gaat", is de kop boven de column van Driessen in De Telegraaf. "Bijzonder vreemd die afkeer van Oranje, want in november 2019 koos hij met zijn volle bewustzijn voor het Nederlands elftal, toen met dezelfde bondscoach als nu: Ronald Koeman. Ze poseerden zelfs samen, Ihattaren in het shirt van Oranje. Zijn argumenten waren indertijd zijn binding met Nederland, de voorkeur van zijn inmiddels overleden vader om voor Oranje te kiezen en de overtuigende rol van Koeman."

"Vijf jaar later heeft Ihattaren de kaarten heel anders geschud", gaat hij verder. "Hij wentelt zich met graagte in een slachtofferrol en zegt dat racisme er verantwoordelijk is dat hij nooit meer voor Nederland wil spelen. 'De tijd dat het minder ging, was heel Nederland tegen me. Dan word je gezien als Marokkaan. Als het goed gaat, dan ben je een van hen. Dat is hoe ik het heb ervaren.' Niemand zal wakker liggen van Ihattarens besluit niet meer voor Oranje te willen spelen. Maar de racismekaart spelen is onverteerbaar."

"Deze ernstige beschuldiging doet geen recht aan de werkelijkheid", vervolgt de journalist. "Als je opzichtige fouten maakt, roep je kritiek over je af, maar nergens is de Marokkaanse kaart gespeeld. Ihattaren moet vooral in de spiegel kijken over wat hem is overkomen afgelopen jaren en vooral niet naar anderen wijzen."