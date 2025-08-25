Driessen pakt oud-Ajacied aan: "Racismekaart is onverteerbaar"
Valentijn Driessen is niet enthousiast over de wijze waarop Mohamed Ihattaren uitsloot ooit voor Oranje te spelen. De chef voetbal van de ochtendkrant is met name niet te spreken over de 'racismekaart' die de voormalig PSV'er zou trekken.
"Racismekaart Mo Ihattaren ongepast als het over Oranje gaat", is de kop boven de column van Driessen in De Telegraaf. "Bijzonder vreemd die afkeer van Oranje, want in november 2019 koos hij met zijn volle bewustzijn voor het Nederlands elftal, toen met dezelfde bondscoach als nu: Ronald Koeman. Ze poseerden zelfs samen, Ihattaren in het shirt van Oranje. Zijn argumenten waren indertijd zijn binding met Nederland, de voorkeur van zijn inmiddels overleden vader om voor Oranje te kiezen en de overtuigende rol van Koeman."
"Vijf jaar later heeft Ihattaren de kaarten heel anders geschud", gaat hij verder. "Hij wentelt zich met graagte in een slachtofferrol en zegt dat racisme er verantwoordelijk is dat hij nooit meer voor Nederland wil spelen. 'De tijd dat het minder ging, was heel Nederland tegen me. Dan word je gezien als Marokkaan. Als het goed gaat, dan ben je een van hen. Dat is hoe ik het heb ervaren.' Niemand zal wakker liggen van Ihattarens besluit niet meer voor Oranje te willen spelen. Maar de racismekaart spelen is onverteerbaar."
"Deze ernstige beschuldiging doet geen recht aan de werkelijkheid", vervolgt de journalist. "Als je opzichtige fouten maakt, roep je kritiek over je af, maar nergens is de Marokkaanse kaart gespeeld. Ihattaren moet vooral in de spiegel kijken over wat hem is overkomen afgelopen jaren en vooral niet naar anderen wijzen."
"Wat hij uitkraamt, is ongeloofwaardige en beschadigende prietpraat van een puber die nog steeds niet volwassen is."
"Eenmaal aan lager wal geraakt, stond bijvoorbeeld iemand als Gerald Vanenburg klaar om hem overeind te helpen als mens en als voetballer", gaat Driessen verder. "Letterlijk dag en nacht ontfermde de voormalig international en Europees kampioen zich over Ihattaren. Toch liet Ihattaren hem ook in de steek. Dit voorjaar informeerde bondscoach Michael Reiziger van Jong Oranje naar Ihattarens eventuele beschikbaarheid voor EK. Sportief viel een selectie niet te verkopen."
"En dan nu verklaren dat de liefde die je in Marokko hebt ervaren van de mensen daar en van de Marokkanen in Nederland heel anders is. Terwijl Danny Buijs bij Fortuna Sittard de deur wagenwijd voor je heeft opengezet. Wat Ihattaren uitkraamt, is ongeloofwaardige en beschadigende prietpraat van een puber die nog steeds niet volwassen is", aldus Driessen.