Driessen pakt twee spelers aan: "Zij luiden ontslag Heitinga in"

Valentijn Driessen is in zijn column voor De Telegraaf snoeihard voor Ajax na de 5-1 afstraffing tegen Chelsea. Met name Kenneth Taylor en Wout Weghorst moeten het ontgelden. De journalist ziet het duo als de aanstichters van het naderende einde van trainer John Heitinga.

"Zo luiden Kenneth Taylor en Wout Weghorst het ontslag van Ajax-trainer John Heitinga in", schrijft Driessen. Hij bekritiseert Taylor fel om zijn vroege rode kaart: "Tegen Chelsea lieten aanvoerder Taylor en de ervaren Weghorst Ajax en de coach evenwel zakken. Taylor omdat hij na een kwartier in zijn blinde ijver na een slechte aanname een domme overtreding maakte en terecht werd weggestuurd."

Ook Weghorst wordt niet gespaard. "Direct na de rode kaart van Taylor brak het Amsterdamse verzet met een negatieve hoofdrol voor Weghorst. Niet alleen omdat hij de bal half raakte en Chelsea in het vervolg van de aanval de score opende. Nee, vooral door – hoe voorspelbaar – het recalcitrante gedrag van Weghorst."

Driessen vindt dat de spits zijn rol als leider in het veld volledig misbruikte: "Een volledig doorgedraaide spits, die overal op het veld zijn eigen oorlogjes uitvoert, helpt dan niet. Het gedrag van Weghorst werkte juist contraproductief. Helemaal met de wetenschap dat iemand met de persoonlijkheid van Weghorst in de hiërarchie binnen de spelersgroep bovenaan staat en niemand hem hardop durft te corrigeren."