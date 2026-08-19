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Driessen pessimistisch: "Denk dat Ajax weinig zulke spelers heeft"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen vraagt zich ten zeerste af hoe Ajax gaat presteren zonder de aanwezigheid van Mika Godts in de selectie. De Belg vertrok naar Paris Saint-Germain, waarmee Ajax veel aanvallende dreiging heeft in moeten leveren. 

"Je vraagt je af wat Ajax zonder Godts moet worden", zegt Valentijn Driessen bij een video-item van De Telegraaf. In de duels die Ajax zonder Godts speelde ging het al beroerd. "Zonder Godts zag je Ajax bij Shelbourne niet, en hetzelfde gold voor het duel met PEC Zwolle."

"In de Eredivisie kun je vast best zonder Godts spelen. Maar het is een speler die niet voor niets door Paris Saint-Germain wordt opgehaald", meent de journalist. "Het is een speler die het verschil kan maken. Hij heeft heel veel dreiging en ik denk dat Ajax weinig spelers heeft die die rol makkelijk over kunnen nemen."

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