2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Driessen pleit voor Ajax-exit: "Het moment om in te grijpen"

De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen is zeer kritisch op Ajax. De Amsterdammers maakten afgelopen zondag weinig indruk tegen PEC Zwolle (0-0). 

Driessen is keihard voor de Amsterdammers in zijn column in de Telegraaf. "Bij Ajax ontbrak iedere beleving. Het leek wederom nergens op wat de Ajacieden lieten zien. Waarom krijgen deze spelers door Ajax betaald voor wanprestaties? En wat spoken spelers en trainers uit in de vijf, zes of zeven dagen tussen de wedstrijden?", vraagt de journalist zich af. "Ontbreekt de intrinsieke motivatie zoals bij veel Ajacieden, dan moet de trainer-coach de groep motiveren met zijn staf. Van Grim, Denny Landzaat en Paul Nuijten – wie kent hem niet? – gaat niets uit. Zij krijgen Ajax niet aan de praat."

Volgens Driessen is het tijd voor Jordi Cruijff om in te grijpen. "Cruijff hintte eerder op een eventuele switch bij Ajax 1 als overwinningen zouden uitblijven. Met FC Groningen-uit, Sparta-thuis, Feyenoord-uit en FC Twente-thuis is dit het moment voor Cruijff om in te grijpen", oordeelt hij. "Moddert hij langer aan met het eerste elftal en onderneemt hij niets om de boel aan de praat te krijgen, dan is Cruijff ervoor verantwoordelijk als Ajax zich niet plaatst voor de Champions League."

Valentijn Driessen
