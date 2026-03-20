Driessen pleit voor basisplek Ajacied: "Niets anders gewend"

Driessen denkt dat Ajax met Bouwman meer aan het voetballen komt. "Die is niets anders gewend dan zo te voetballen. Die is om een of andere onverklaarbare redenen, vind ik dan, op de bank beland", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Het is opeens Sutalo, Sutalo, Sutalo, maar een jonge speler mag ook fouten maken. Geen enkele wedstrijd waarin hij veel indruk maakt. Het zal allemaal wel."

De journalist denkt dat Ajax de Kroatische verdediger in de etalage wil hebben voor komende zomer. "Ik zou het beter vinden voor Ajax als ze werk maken van de ontwikkeling van Bouwman, dan bezig blijven met Sutalo. Of je moet hem verkopen en dat is dan het oogpunt waarom hij iedere week in actie kan komen", besluit hij.