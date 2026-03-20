Driessen pleit voor basisplek Ajacied: "Niets anders gewend"
Valentijn Driessen begrijpt niet dat Aaron Bouwman al even uit de basis is verdwenen bij Ajax. De jonge verdediger wordt gepasseerd door Josip Sutalo.
Driessen denkt dat Ajax met Bouwman meer aan het voetballen komt. "Die is niets anders gewend dan zo te voetballen. Die is om een of andere onverklaarbare redenen, vind ik dan, op de bank beland", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Het is opeens Sutalo, Sutalo, Sutalo, maar een jonge speler mag ook fouten maken. Geen enkele wedstrijd waarin hij veel indruk maakt. Het zal allemaal wel."
De journalist denkt dat Ajax de Kroatische verdediger in de etalage wil hebben voor komende zomer. "Ik zou het beter vinden voor Ajax als ze werk maken van de ontwikkeling van Bouwman, dan bezig blijven met Sutalo. Of je moet hem verkopen en dat is dan het oogpunt waarom hij iedere week in actie kan komen", besluit hij.
Zet in op Ajax tegen Feyenoord!
Ajax speelt zondag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)