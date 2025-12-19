Driessen pleit voor ontslag Ajax-bestuurder: "Ordinaire oplichting"

Kick-off
Mike Verweij voorspelt Ajax-situatie: "Dat gaat enorm knetteren"
Amber
bron: De Telegraaf
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen pleit voor het ontslag van Marijn Beuker bij Ajax. Volgens de verslaggever van De Telegraaf maakt de directeur voetbal zich schuldig aan 'ordinaire oplichting' en Driessen noemt Beuker een 'bedrieger'.

Driessen gaat daarbij stevig tekeer. Hij wijst erop dat NRC de wetenschappelijke methode van Beuker 'vakkundig heeft gefileerd' en onthult dat Beuker het verleden vaak mooier heeft voorgesteld dan het was. Zo bleek de Ajax-directeur niet als stagiair, maar op de bonnefooi bij Nice en Espanyol te zijn geweest.

Daarnaast neemt Driessen Beuker op de korrel over zijn LinkedIn-profiel, waar hij claimde een bachelor sportmanagement en sportpsychologie te hebben behaald aan de Hogeschool van Amsterdam. NRC ontdekte dat het slechts om twee vakken uit zijn studie commerciële economie ging. Beuker zelf rechtvaardigde het: LinkedIn is volgens hem 'per definitie nét een mooier visitekaartje dan de werkelijkheid?'

Driessen is het daar niet mee eens: "Het is gewoon ordinaire oplichting zoals ook zijn verklaring dat de scouting de Japanner Takehiro Tomiyasu heeft bekeken en enthousiast is. Terwijl zijn komst dinsdag voor hoofdscouting Kelvin de Lang de druppel was om zijn contract in te leveren bij Ajax."

Volgens de Telegraaf-journalist is ontslag de enige logische stap: "Het bedrijf Ajax, de commissarissen en directeur Geelen kunnen een bedrieger als Beuker, die zulke leugens en onwaarheden verkondigt, niet handhaven als directielid. Hij zet niet alleen de geloofwaardigheid van de directie op het spel, maar van heel Ajax."

Beuker trad in december 2023 in dienst bij Ajax en wordt geroemd om zijn werk in de jeugdopleiding en zijn rol bij de aanstelling van Francesco Farioli. Tegelijkertijd schreven NRC en AD dat hij vaak solistisch opereert binnen de club.

