Driessen prijst Ajacied: "Hij kan dat veel beter dan Henderson"

Valentijn Driessen is positief over Francesco Farioli. De journalist zag de trainer van Ajax zondag tegen Heracles Almelo een goede beurt maken door een aantal jonge talenten te laten spelen.

Ajax won gemakkelijk van Heracles Almelo en had nog speeltijd over voor Jorthy Mokio, Sean Steur en Rayane Bounida. "In de tweede helft gebeurde wat je bij Ajax verwacht, er stonden debutanten in de ArenA. Je merkte aan de reactie van het publiek dat dat is waar ze graag naar kijken", vertelt Driessen in de Telegraaf. "Snel 2-0 voor, na de rust uitbouwen naar 4-0 en dan een paar nieuwe gezichten laten zien. Dat doet Farioli goed. Inmiddels begint hij gewoon Ajax-trekjes te vertonen."

Voor Davy Klaassen was het ook een mooie middag. De middenvelder maakte zijn honderdste doelpunt voor Ajax en was na afloop geëmotioneerd. "Ik kan het me wel voorstellen. Hij wilde graag in Ajax 1 voetballen. Hij wist zelf ook dat iemand met zijn kwaliteiten niet zomaar honderd goals aftikt bij Ajax. Een hele knappe prestatie", oordeelt Driessen.

Driessen zag ook Steven Berghuis eindelijk weer zijn oude niveau aantikken. "Vooral die assist van de eerste goal was geweldig. Bij Heracles waren ze beducht op zulke ballen van Henderson, maar ze hadden niet verwacht dat Berghuis dat ook kan. Die kan dat natuurlijk veel beter dan Henderson. Goed voor Berghuis, want na zijn blessure zit het niet allemaal mee. Dit zijn momenten die spelers erbovenop helpen."