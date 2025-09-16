Driessen prijst Feyenoorder: "Vind het meer een Ajax-voetballer"

Valente was zaterdagavond een van de uitblinkers tegen SC Heerenveen (1-0). "Die voetbalde echt heel erg goed", beaamt Driessen in Kick-off van de Telegraaf. "Ik vind het veel meer een Ajax-voetballer dan een Feyenoord-voetballer. Hij ziet hele goede oplossingen, hij heeft een steekbal, er zit een goede kop op, hij is sterk en hij durft ook af en toe zijn poot uit te steken. Op dit moment vind ik hem de beste Feyenoorder."

Als Hwang In-beom binnenkort weer fit is, heeft Robin van Persie een luxeprobleem op het middenveld. Driessen sluit niet uit dat aanvoerder Sem Steijn het kind van de rekening wordt. "In het spel op zich heeft hij weinig inbreng", aldus de journalist. "Als hij dat niet levert, is er toch wel kans dat een van die andere gasten erbij gaat komen. Valente moet je er gewoon altijd inhouden."