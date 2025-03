Driessen: "PSV - Ajax zou in principe afgelast kunnen worden"

Bij Vandaag Inside bespreekt Wilfred Genee de situatie rond de PSV-spits en vraagt zich af: "Hoe besmettelijk blijkt tbc te zijn?" Valentijn Driessen antwoordt daarop: "Het schijnt heel besmettelijk te zijn, maar ik ben geen dokter. Ik heb nagevraagd, maar het schijnt heel besmettelijk te zijn. Buiten niet, maar wel binnen in vochtige ruimtes."

Driessen merkt op dat PSV de situatie enigszins lijkt te bagatelliseren: "PSV zegt dat het allemaal in Spanje gebeurd is. De eerste twee weken was hij in Spanje en niet in Nederland. Hij heeft een lichte vorm, dus PSV ‘downplayed’ het een beetje." Toch sluit hij niet uit dat de Eredivisie-topper tegen Ajax wordt afgelast: "Ze spelen tegen Ajax komend weekend, maar die zijn zich aan het beraden hoe of wat. Morgen (dinsdag, red.) komt ook de KNVB. Die krijgen dan ook alle papieren en arts Edwin Goedhart zal dan kijken wat het beste is. Kan die wedstrijd wel of niet gespeeld worden en wil Ajax spelen is de vraag."

Genee vraagt vervolgens of Ajax de wedstrijd kan weigeren. "Dat zou in principe kunnen", reageert Driessen. Hij benadrukt echter dat de KNVB niet zomaar overgaat tot afgelasting: "Daar zijn ze bij de KNVB nu wel duidelijk over dat ze in de coronatijd te snel zijn geweest om alles eruit te gooien. Dat gaan ze niet zo snel doen. Ze gaan wel alles proberen om de situatie in elkaar te draaien dat Ajax bijvoorbeeld, die zitten sowieso in een andere kleedkamer, niet binnen in aanraking komt met PSV’ers. En dat Ajax bijvoorbeeld eerst het veld op gaat en PSV later het veld op komt."