Driessen: "PSV zou hem graag hebben, maar bij Ajax verpietert hij"

Valentijn Driessen begrijpt er maar weinig van dat Ajax zo weinig beroep doet op Kasper Dolberg. De Deense spits mocht bij afwezigheid van Wout Weghorst weer eens starten aan Amsterdamse zijde en was één van de betere spelers op het veld.

"Garcia heeft geen vertrouwen in Dolberg, maar kwam toch bij de Deen uit door de afwezigheid van Weghorst", schrijft Driessen in De Telegraaf. "Onverstoorbaar als hij is, groeide Dolberg ondanks Garcia uit tot de beste Ajacied tegen PSV. Bosz, die Dolberg goed kent van hun successeizoen 2016-2017 bij Ajax, zou hem ongetwijfeld graag bij PSV hebben."

"Pepi scoort gemakkelijker, maar het arsenaal aan kwaliteiten van Dolberg sluit beter aan bij de speelstijl die Bosz voor ogen staat", vervolgt de journalist. "Intussen laten ze bij Ajax Dolberg voornamelijk verpieteren op de bank. Cruijff heeft bij Ajax door een matige financiële armslag niet de kans een heel nieuw team te formeren."

"Wil Ajax volgend seizoen kans maken tegen PSV, dan zal het elftal op zeker zeven plaatsen versterkt moeten worden. Ook Bosz moet aan de bak. Met het duo Yarek Gasiorowski-Ryan Flamingo, Couhaib Driouech, Esmir Bajraktarevic en Kiliann Sildillia als basisspelers levert PSV te veel kwaliteit in. Zaterdag bleek bij Ajax-PSV dat beide clubs zo niet verder kunnen", aldus Driessen.