Driessen reageert: "Bij Ajax kon hij het nog geen uur volhouden"

Het Nederlands elftal moet het in de komende twee oefeninterlands (tegen Noorwegen en Ecuador) stellen zonder Memphis Depay en de grote vraag is daardoor wie er in de spits moet beginnen bij de ploeg van trainer Ronald Koeman.

Johan Derksen hoopt dat voormalig Ajax-aanvaller Brian Brobbey een kans krijgt in de punt van de aanval. “Brobbey heeft nu de wind mee bij Sunderland", constateert hij. "De balletjes vallen goed en het is weer een man met zelfvertrouwen", aldus Derksen, die denkt dat Brobbey in zijn laatste jaar bij Ajax wel last heeft gehad van de afpersing.

“Hij zat daardoor dus niet goed in zijn vel", blikt hij terug bij Vandaag Inside. Valentijn Driessen, die ook aanwezig was als tafelgast, ziet ook een fysiek verschil bij Brobbey. “Nu is hij afgetraind. Maar bij Ajax kon hij het nog geen uur volhouden”, besluit de verslaggever van de Telegraaf.