Driessen reageert: "Je mag er hier in Amsterdam niet over praten"

"Ze staan nu vijf punten voor op PSV, want het was een inhaalduel", begint Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Ajax heeft alles in eigen hand wat het kampioenschap betreft. Je mag er hier in Amsterdam niet over praten, maar iedereen weet natuurlijk wel wat er aan het eind van de rit te wachten staat. Binnen Ajax praat men wel over het kampioenschap."

"Je staat ook vijf punten voor, met nog een aantal wedstrijden te spelen", gaat de journalist verder. "Als je dit zo vol houdt, zoals tegen Go Ahead Eagles en soms met het nodige geluk... Dit is wat Ajax moest doen na die wedstrijd van donderdag, waarin ze tot het gaatje zijn gegaan. Zondag stonden ze er weer. Het klopt: Go Ahead had misschien een penalty moeten hebben en dan heb je nog die afgekeurde goal."

"In de slotfase wordt het dan nog 2-0, door een mislukt schot van Anton Gaaei, die door Oliver Edvardsen werd binnen gelopen. Het zit allemaal niet tegen, maar dat weten we al een tijdje. En daarom denk ik ook dat Ajax een hele grote kans maakt om de titel te pakken", aldus Driessen.