Driessen: "Feyenoord en PSV haalden meer op dan Ajax in 2019"

Driessen verwacht niet dat de Nederlandse clubs de kwartfinale van het miljoenenbal zouden bereiken. "Zelfs een Feyenoord met Quinten Timber, Justin Bijlow, Gernot Trauner, Quilindschy Hartman, Antoni Milambo of In-beom Hwang zou het onderspit delven tegen de koploper van de Serie A. Zoals PSV met Malik Tillman, Sergiño Dest en Ricardo Pepi niet zou zijn opgewassen tegen de nummer 2 van de Premier League", oordeelt hij in de Telegraaf.

Beide clubs spelen volgende week nog een return, maar Driessen heeft al genoeg gezien. "Wie zich over deze situatieschets verbaast, heeft geen oog voor de internationale verhoudingen", aldus de journalist. "Feyenoord en PSV gaan tegen Internazionale en Arsenal sneuvelen in dezelfde ronde – de achtste finales - waar Nederlandse vertegenwoordigers in de oude opzet van de Champions League ook nagenoeg altijd sneuvelden."

Volgens Driessen mogen Feyenoord en PSV wel terugkijken een mooie Europese campagne, die veel ervaring én geld opleverde. "De resultaten spekten intussen wel de kas in Rotterdam en Eindhoven met tientallen miljoenen, terwijl in totaal de grens van 125 miljoen euro gemakkelijk werd overschreden. Met hun plaats bij de laatste zestien haalden beide clubs na aftrek van kosten meer op dan toen Ajax in 2019 de halve finale van de Champions League bereikte. Dat is mooi voor het Nederlandse voetbal, want als het in de top euro’s regent, druppelt dat door in de hele Nederlandse voetbalpiramide."