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Driessen schrijft Ajax-speler niet af: "In potentie de beste"

Thomas
bron: Kick Off Podcast
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen denkt dat Kasper Dolberg over voldoende kwaliteiten beschikt om de eerste spits van Ajax te zijn. De Deen was afgelopen dinsdag met een doelpunt en twee assists belangrijk tegen Willem II, maar volgens de journalist haalt hij nog altijd niet alles uit zijn mogelijkheden. Vooral op het gebied van mentaliteit ziet Driessen ruimte voor verbetering.

"Tegen wie? Ja, precies tegen Willem II. Ze hadden net hun tweede punt gepakt", begint Driessen in Kick-off over de basisplaats van Dolberg. Toch twijfelt hij niet aan de kwaliteiten van de aanvaller. "Maar in potentie is het de beste spits die er in Amsterdam rondloopt, alleen de persoonlijkheid van Kasper Dolberg staat het niet toe om de beste spits te zijn." De Deen heeft met Marcos Leonardo en Tolu Arokodare stevige concurrentie voor de spitspositie.

Volgens Driessen moet Dolberg vooral constanter worden en meer bewijsdrang tonen. "Hij is veel te wisselvallig, in alles. Hij mist een bepaald vuur om zich elke wedstrijd te bewijzen dat hij de beste spits is en iedere wedstrijd per se wil scoren. Het blijft hetzelfde liedje", vervolgt de journalist. Dolberg krijgt na zijn sterke optreden tegen Willem II tijdens de komende interlandperiode opnieuw de kans om zich bij de nationale ploeg van Denemarken te laten zien.

Mike Verweij sluit zich aan bij de kritiek van Driessen en sprak Dolberg na het duel met Willem II. "Ik sprak hem in de mixed zone en toen zei hij ook dat Míchel veel meer van hem verlangd", vertelt Verweij.

"Dat ben ik wel met Valentijn eens. Het is op zich geen slechte eigenschap voor een spits om koelbloedig te zijn, maar je moet geen ijskonijn zijn. Hij moet de passie en het vuur hebben om elke kans die hij krijgt, binnen te schieten. Dat is heel lang niet zo geweest. Hij heeft ook niet veel concurrentie gehad. Ik wil zeggen dat de concurrentie nu moordend is, maar Marcos Leonardo is nog niet in topvorm."

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