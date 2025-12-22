Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

Valentijn Driessen is uiterst kritisch op het spel en de prestaties van Ajax en Feyenoord. In gesprek met De Telegraaf spreekt de journalist zijn zorgen uit over de twee traditionele topclubs, zeker met het oog op Europees voetbal volgend seizoen.

Volgens Driessen is het niveau van beide ploegen zorgwekkend laag. "Ajax is net zo slecht als Feyenoord. Die hebben het gepresteerd om de eerste seizoenshelft nog vijf punten minder te pakken dan Feyenoord. Die komen helemaal ergens vandaan waarvan je denkt, hoe is het in godsnaam mogelijk dat die topclubs het zo laten zitten. Dan staan ze ook nog nummer 2 en nummer 3."

De achterstand op koploper PSV noemt hij veelzeggend. "Feyenoord op elf punten van PSV en Ajax op zestien punten, wat is dit voor een Eredivisie? Moet dit de Champions League in? Daar hebben ze niets te zoeken. Dat hebben we ook afgelopen seizoen gezien. Ajax heeft niks te zoeken in de Champions League en Feyenoord in de Europa League niet. Het is allebei heel slecht."

Ook de onderlinge concurrentie stelt Driessen weinig gerust. "Feyenoord is slecht en de concurrentie ook, straks staan er weer mensen hier voor het Maasgebouw...", vreest Driessen.

Tot slot richt hij zich op Robin van Persie en de ambities van Feyenoord. "Van Persie klampt zich eraan vast dat hij vihjf punten voorstaat op de nummer drie, dat betekent plaatsing voor de Champions League. Van Persie liet ook weten dat dat de minimale eis is, maar nou weet ik niet of die daar ook de voorronde bij bedoelt, maar als Feyenooord zo blijft spelen dan vallen ze nog verder terug. Ze moeten straks naar SC Heerenveen en die zijn lekker op dreef. Dat wordt een heel moeilijk karwei."