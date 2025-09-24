Kick-off
Driessen niet overtuigd: "Ajax verkoopt hem niet aan Real Madrid"
Driessen schrikt na PSV - Ajax: "Ze riepen verschrikkelijke dingen"

Cherine
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Zaterdag liep een demonstratie tegen het asielbeleid op het Malieveld uit de hand. Vandaag Inside bespreekt de link met voetbalsupporters. De politie greep meerdere keren in vanwege extreemrechtse betogers.

"Na PSV – Ajax liep ik rond zeven uur weg bij het stadion en kwam ik een groepje van acht man tegen. Waarschijnlijk PSV-fans, al kon ik het niet goed zien", vertelt Valentijn Driessen. "Ze riepen de meest verschrikkelijke dingen, zwaaiden met Nederlandse vlaggen. Toen dacht ik: dit is gewoon extreemrechts."

Tafelgast Johan Derksen schetst vervolgens het bredere plaatje en hekelt de aanwezigheid van NSB-symboliek. "Met zo’n vlag lopen te zwaaien, dat is ziek. Dat zou gewoon verboden moeten worden", aldus Derksen. 

Valentijn Driessen Ajax supporters en sfeer
