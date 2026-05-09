Driessen sluit Ajax-terugkeer uit: "Ik zie het niet gebeuren"
Valentijn Driessen ziet Christian Eriksen niet snel terugkeren bij Ajax. De middenvelder gaf onlangs aan wel open te staan voor een nieuw termijn in Amsterdam.
Driessen weet dat het niet de eerste keer is dat Eriksen gelinkt wordt aan een Ajax-terugkeer. "Iedere keer komt het weer terug. Vorig jaar kwam het ook weer terug, maar toen vond hij onderdak bij Wolfsburg", begint hij in Kick-off van de Telegraaf.
De Deens international was begin dit seizoen clubloos na zijn vertrek bij Manchester United en werd toen ook gelinkt aan Ajax. Uiteindelijk tekende Eriksen bij Wolfsburg, waar hij dit seizoen vaste basisspeler is. Zijn contract loopt nog tot medio 2027.
Driessen gelooft niet dat Eriksen deze zomer zal terugkeren bij Ajax. "Het is wel een uitstekende speler. Misschien is het wel de ervaren man die je bij de groep wil hebben", erkent hij. "Dat zou kunnen. Maar ik zie het niet echt gebeuren, nee."
Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!
Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis
Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet
Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel
Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"
'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"
Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"
Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"
Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Wint Ajax van FC Utrecht? BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen
Strijd om plek 3 bereikt kookpunt: "Kan bij Ajax niet het geval zijn"
Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"
Driessen sluit Ajax-terugkeer uit: "Ik zie het niet gebeuren"
'Cruijff nog niet in actie voor nieuwe trainer': "Laat hem met rust"
Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"
'Ajax-flop Forbs (22) kan mogelijk miljoenentransfer gaan maken'
Sébastien Haller keert terug naar ArenA: "Kijk er enorm naar uit"
'Ajax-target wil vertrekken bij Man United en heeft veel opties'
Veltman gevraagd naar PSV-interesse: "Wil het liefst naar Ajax"
'Cruijff wil vijftien tot zeventien spelers de deur wijzen bij Ajax'
'Gewilde oud-Ajax-speler staat voor terugkeer naar Nederland'
Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"
Luuk de Jong genoemd als Ajax-optie: "Zou een prima spits zijn"
Schoonmaak bij Ajax: 'Mogelijk vier spelers vertrekken voor niets'
Verweij onthult: "Bosz was de absolute droomkandidaat van Ajax"
Ajax krijgt belangrijk drietal terug voor duel met FC Utrecht
Michael Reiziger nieuwe bondscoach van Oranje? "Op pole position"
Mokio kiest voor Congo: "Alles kwam in een stroomversnelling"
Chuba Akpom geeft tekst en uitleg: "Het was rampzalig voor me"
Lucas Rosa speelde tegen Yamal, Mbappé en Rodrygo: "Nachtmerrie"
FC Utrecht moet twee sterkhouders missen in wedstrijd tegen Ajax