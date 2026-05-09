Driessen sluit Ajax-terugkeer uit: "Ik zie het niet gebeuren"

Valentijn Driessen
Valentijn Driessen ziet Christian Eriksen niet snel terugkeren bij Ajax. De middenvelder gaf onlangs aan wel open te staan voor een nieuw termijn in Amsterdam. 

Driessen weet dat het niet de eerste keer is dat Eriksen gelinkt wordt aan een Ajax-terugkeer. "Iedere keer komt het weer terug. Vorig jaar kwam het ook weer terug, maar toen vond hij onderdak bij Wolfsburg", begint hij in Kick-off van de Telegraaf.

De Deens international was begin dit seizoen clubloos na zijn vertrek bij Manchester United en werd toen ook gelinkt aan Ajax. Uiteindelijk tekende Eriksen bij Wolfsburg, waar hij dit seizoen vaste basisspeler is. Zijn contract loopt nog tot medio 2027. 

Driessen gelooft niet dat Eriksen deze zomer zal terugkeren bij Ajax. "Het is wel een uitstekende speler. Misschien is het wel de ervaren man die je bij de groep wil hebben", erkent hij. "Dat zou kunnen. Maar ik zie het niet echt gebeuren, nee."

