Driessen snapt niks van Ajacied: "Als je die beelden terugziet…"
Valentijn Driessen heeft stevige kritiek op de rode kaart van Takehiro Tomiyasu. De journalist noemt de actie van de Japanner vooral onnodig en onverstandig.
In de podcast Kick-off van De Telegraaf laat Driessen weinig ruimte voor twijfel. "Ik vond het wel gewoon heel dom." De verdediger viel in tegen Heracles Almelo, maar kon na dertien minuten alweer vertrekken na een directe rode kaart.
Vooral de timing en situatie maken het volgens Driessen onbegrijpelijk. "Als je die beelden terugziet… Waarom die Tomiyasu dit doet, ook weer bij een 3-0 voorsprong. Met de wetenschap dat je de punten heel hard nodig hebt en het een goede speler is, die nu weer niet in de basis verscheen. Zo’n ervaren speler bij 3-0, blijf er gewoon van af."
Ajax ging akkoord met een schorsing van één duel. Driessen blijft bij zijn duidelijke mening. Hij vindt dat Tomiyasu zijn ervaring beter had moeten gebruiken. "Je moet het risico niet nemen. Hij krijgt één wedstrijd en is er tegen NAC niet bij, maar dan denk ik: ‘dit is dan ervaring’, maar dat mag je dan ook wel gebruiken."
