Driessen snapt niks van Grim: "Had er veel eerder in gemoeten"

Valentijn Driessen heeft stevige kritiek geuit op Ajax-trainer Fred Grim na het 1-1 gelijkspel tegen AZ. In een video-item van De Telegraaf stelt de journalist dat de lat in Amsterdam momenteel veel te laag wordt gelegd.

Na afloop van het duel in Alkmaar sprak Grim redelijk tevreden over het vertoonde spel en het behaalde punt. De oefenmeester zag aanknopingspunten in het combinatiespel en de mogelijkheden die Ajax wist te creëren. Die positieve insteek schiet bij Driessen echter volledig in het verkeerde keelgat.

"Goed voetbal, combinatiespel, mogelijkheden tot het creëren van kansen… Een kinderhand is heel snel gevuld tegenwoordig bij Ajax", aldus Driessen. Volgens hem viel er weinig te genieten. "Ik heb geen goed voetbal en flitsende combinaties gezien. Het leek gewoon weer nergens op en het is ongelooflijk hoe laag de lat wordt gelegd door de trainer van Ajax, die het nog slechter doet dat John Heitinga. En hij deed het al heel slecht bij Ajax. Ajax kwam hier met 1-1 heel goed weg."

Hoewel Ajax voor de winterstop een opleving kende onder Grim, ziet Driessen de wisselvalligheid weer terugkeren. In zijn ogen slaagt de trainer er niet in om het maximale uit de selectie te halen. "Een trainer is er om het eruit te krijgen, maar deze trainer krijgt het er voorlopig niet uit. Hoewel hij zelf na afloop een soort goednieuwsshow gaf, maar daar was ik het niet mee eens", klinkt het kritisch.

Ook de keuzes tijdens de wedstrijd roepen vraagtekens op bij de verslaggever. Met name de late invalbeurt van Wout Weghorst begrijpt hij niet. "Ze speelden helemaal niets klaar. Het voetbal moest terug en door de spelers die hij bracht, werd dat helemaal niet teruggebracht. Dan verwacht je veel eerder Wout Weghorst. Hij had er veel eerder in gemoeten, want Ajax moest iets forceren, maar dit Ajax neemt genoegen met een gelijkspel op bezoek bij AZ B."