Driessen sneert: "Ajax-fans blij dat hij geen trainer is geworden"

De bijna uitschakeling van Jong Oranje op het EK Onder 21 blijft de gemoederen bezighouden. In de nasleep van het tot nu toe matige toernooi ligt bondscoach Michael Reiziger onder vuur. Met name Valentijn Driessen, journalist bij De Telegraaf, spaart de voormalig Ajax-assistent niet in de podcast Kick-off. Volgens hem toont Reiziger aan niet geschikt te zijn voor het hoogste trainersniveau, doelend op Ajax dat eerder interesse in hem als hoofdtrainer zou hebben getoond.

Vooral het selectiebeleid rond AZ-speler Mexx Meerdink zorgt voor gefronste wenkbrauwen. "Die jongen is hier de dupe van geworden. Er moet veel meer communicatie zijn. De beleidsbepalers bij de KNVB hebben hierin ook gefaald. Deze jongen had prima kunnen meedraaien tijdens de trainingsdagen en later dus de wedstrijden op het hoogste niveau", stelt hij in de podcast.

Volgens Driessen laat Reiziger zien dat hij het als coach op topniveau niet aan kan. "Ik denk dat heel veel mensen, en ook Ajax-supporters, dolblij zijn dat Reiziger geen coach van Ajax is geworden. Je ziet nu dat het heel makkelijk functioneren is in de schaduw, als tweede trainer bij Ajax of als trainer van Jong Ajax, waar hij het heel goed heeft gedaan. Alleen nu kom je ineens in het oog van de storm