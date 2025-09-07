Driessen snoeihard over ex-Ajacied: "Wordt grootste miskoop ooit"

Valentijn Driessen blijft keihard in zijn oordeel over Carlos Forbs. De journalist was in Nederland al uitgesproken kritisch op de Portugese buitenspeler en ziet ook bij Club Brugge, ondanks een sterke start, geen reden om van mening te veranderen.

Club Brugge betaalde deze zomer zo’n zeven miljoen euro aan Ajax voor Forbs. Waar de aanvaller in België al positieve indrukken achterliet, houdt Driessen voet bij stuk. "Ik kreeg de afgelopen weken berichten van Belgische journalisten over die Forbs. Hadden we het dan zo verkeerd gezien in Nederland? Ik bekeek de match tegen Rangers. Had ik het dan zo verkeerd gezien?", zei hij in Kick-off.

Voor Driessen is het antwoord duidelijk: Forbs overtuigt hem niet. "Hij is heel snel en dan denk je, zoals bij Ajax in het begin, dat het wel iets is. Dan ben je snel onder de indruk. Maar ik zag hem daar een keer naar doel trappen. De bal ging net niet het stadion uit. Ik heb het nu ook gezegd tegen die Belgische journalisten: Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge."