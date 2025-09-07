Kick-Off
Driessen snoeihard over ex-Ajacied: "Wordt grootste miskoop ooit"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Driessen snoeihard over ex-Ajacied: "Wordt grootste miskoop ooit"

Thomas
bron: Kick-Off
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen blijft keihard in zijn oordeel over Carlos Forbs. De journalist was in Nederland al uitgesproken kritisch op de Portugese buitenspeler en ziet ook bij Club Brugge, ondanks een sterke start, geen reden om van mening te veranderen.

Club Brugge betaalde deze zomer zo’n zeven miljoen euro aan Ajax voor Forbs. Waar de aanvaller in België al positieve indrukken achterliet, houdt Driessen voet bij stuk. "Ik kreeg de afgelopen weken berichten van Belgische journalisten over die Forbs. Hadden we het dan zo verkeerd gezien in Nederland? Ik bekeek de match tegen Rangers. Had ik het dan zo verkeerd gezien?", zei hij in Kick-off.

Voor Driessen is het antwoord duidelijk: Forbs overtuigt hem niet. "Hij is heel snel en dan denk je, zoals bij Ajax in het begin, dat het wel iets is. Dan ben je snel onder de indruk. Maar ik zag hem daar een keer naar doel trappen. De bal ging net niet het stadion uit. Ik heb het nu ook gezegd tegen die Belgische journalisten: Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge."

