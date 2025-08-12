Driessen spaart Ajax niet: "Zoals de jaren met Schreuder en Steijn"

Hij trekt de vergelijking met de vaak bekritiseerde speelstijl van Francesco Farioli: "Maar dit Ajax ziet er niet uit, de manier van spelen ziet er niet uit én het is weer zo lek als een mandje. Het is zoals in de jaren voor Farioli, met Schreuder, Steijn en Van 't Schip. Het leek gewoon helemaal nergens op."

Volgens Driessen is het ‘veel te goedkoop’ om de defensieve problemen alleen toe te schrijven aan het ontbreken van Josip Sutalo en Ko Itakura. "Het heeft gewoon met de organisatie te maken", zegt hij in de Kick-off podcast.

Daarnaast spaart hij bepaalde spelers niet. "Wijndal weet absoluut niet wat hij moet doen als hij aan de bal is. Dat is een loper, maar hij is gewoon geen Ajax-linksback. En Regeer is geen rechtsback. Wie op dat idee is gekomen... ongelooflijk. Farioli zei het al: we hoeven hem niet als rechtsback. Het is een middenvelder."