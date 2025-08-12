Kick-off
Driessen spaart Ajax niet: "Zoals de jaren met Schreuder en Steijn"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Driessen spaart Ajax niet: "Zoals de jaren met Schreuder en Steijn"

Amber
bron: Kick Off Podcast
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen spaart Ajax niet na de teleurstellende thuiswedstrijd tegen Telstar. De chef voetbal van De Telegraaf noemt het optreden van de Amsterdammers ‘een drama’.

Hij trekt de vergelijking met de vaak bekritiseerde speelstijl van Francesco Farioli: "Maar dit Ajax ziet er niet uit, de manier van spelen ziet er niet uit én het is weer zo lek als een mandje. Het is zoals in de jaren voor Farioli, met Schreuder, Steijn en Van 't Schip. Het leek gewoon helemaal nergens op."

Volgens Driessen is het ‘veel te goedkoop’ om de defensieve problemen alleen toe te schrijven aan het ontbreken van Josip Sutalo en Ko Itakura. "Het heeft gewoon met de organisatie te maken", zegt hij in de Kick-off podcast.

Daarnaast spaart hij bepaalde spelers niet. "Wijndal weet absoluut niet wat hij moet doen als hij aan de bal is. Dat is een loper, maar hij is gewoon geen Ajax-linksback. En Regeer is geen rechtsback. Wie op dat idee is gekomen... ongelooflijk. Farioli zei het al: we hoeven hem niet als rechtsback. Het is een middenvelder."

